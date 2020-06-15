Пермь, , 16:05 — REGNUM В Пермском крае поэтапно возобновляют работу плановые приемы в поликлиниках. С 15 июня восстановлено оказание высокотехнологичной помощи и плановая госпитализация детей, сообщает пресс-служба краевой администрации.

С 22 июня медучреждения региона возобновят профилактические осмотры детей в возрасте до одного до года, обязательные предварительные медицинские осмотры абитуриентов и обследование детей перед госпитализацией.

Также с 22 июня пермякам начнут оказывать плановую стоматологическую помощь. Чтобы персонал успевал обрабатывать кабинеты, длительность времени приема одного пациента увеличат в два раза.

Возобновление плановых приемов разрешено при жестком соблюдении противоэпидемических мероприятий, в частности, усилении дезинфекционного режима, посещении поликлиники только по предварительной записи и с использованием средств индивидуальной защиты.

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