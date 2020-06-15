Мурманск, , 15:53 — REGNUM Дом бывшего министра природных ресурсов Мурманской области Эльвиры Макаровой снесен по решению суда. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Дача экс-чиновницы была признана самовольной постройкой. Решением Кольского районного суда на дачное некоммерческое партнёрство «Родничок» возложена обязанность освободить арендованный лесной участок от самовольно возведенных строений и сооружений, привести аренованный лесной участок в прежнее состояние, уничтоженный плодородный слой почвы восстановить.

«Природоохранной прокуратурой совместно со службой судебных приставов установлено, что арендованный ДНП «Родничок» лесной участок освобожден от самовольно возведенных строений и сооружений, решение суда в этой части исполнено. Вторым этапом исполнения судебного акта является восстановление плодородного слоя почвы лесного участка, работы по которому выполняются подрядной организацией в настоящее время», — уточнили в надзорном ведомстве региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года Эльвира Макарова была осуждена на 3 года за злоупотребление должностными полномочиями. Поводом для возбуждения уголовного дела стала дача в лесопарковой зоне Мурманского лесничества, которую Макарова «узаконила», находясь чиновником регионального правительства.