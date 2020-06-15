Тюмень, , 15:53 — REGNUM В Тюменской области за пять месяцев 2020 года подростковая преступность снизилась на 6,6%. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Подростками с января по май 2020 года совершено 183 преступления. В прошлом году за аналогичный период несовершеннолетними было совершено 196 преступлений.

Подростки, проживающие в Аромашевском и Уватском муниципальных районах, не совершили ни одного преступления, согласно регистрации.

В 5,6 раз сократилось число совершённых подростками грабежей, краж, угонов, преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Несмотря на санитарные ограничения и режим повышенной готовности по коронавирусу 39,3% преступлений совершено несовершеннолетними на улицах, 17,4% в ночное время.