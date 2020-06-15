Ростов-на-Дону, , 15:53 — REGNUM В Ростовской области начало летней оздоровительной кампании для детей перенесли на 3 июля. Эту дату в ходе заседания регионального оперштаба 15 июня назвал главный санитарный врач региона Евгений Ковалёв.

Как подчеркнул глава донского управления Роспотребнадзора, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекцией и достаточного нестабильной ситуации необходимо разработать «жёсткий график открытия [летних детских лагерей] с учётом территориальных особенностей».

«Ситуация пестра по территориям. 3 июля — начало завоза детей, но с жёстким графиком», — обратил внимание Ковалёв.

ИА REGNUM напоминает, что летнюю оздоровительную кампанию в Ростовской области ранее планировалось начать 1 июля.

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