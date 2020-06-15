Соликамск, Пермский край, , 15:52 — REGNUM В Соликамске Пермского края в терапевтическом отделении ввели карантин по коронавирусу. Под запретом прием и выписка пациентов, сообщает краевой минздрав.

По данным ведомства, причиной для объявления ограничительных мер стал случай заражения коронавирусом, выявленный среди пациентов. Круг контактов определен, взяты анализы на SARS-CoV-2.

На обсервации сейчас находятся восемь сотрудников и 26 пациентов клиники. Еще восемь сотрудников и 19 выписанных пациентов изолированы на дому и пребывают под медицинским наблюдением.

По факту заражения пациента в больнице Роспотребнадор проводит эпидемиологическое расследование.