Москва, , 15:56 — REGNUM Российские власти в целом смогли сработать на опережение, когда противостояли коронавирусу и последствиям пандемии. Об этом заявил 15 июня президент России Владимир Путин на совещании по поддержке экономики и социальной сферы.

Он отметил, что во время принятия самых первых решений, связанных с коронавирусом, было понятно, что ограничения неизбежно отразятся на экономике, а значит, на благополучии людей.

Глава государства подчеркнул, что нужно было решать сразу две задачи: защитить людей и сработать на опережение. В целом это удаётся, добавил он.

Путин отметил также, что пришлось сбивать развтие эпидемии и сглаживать её негативные последствия.

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