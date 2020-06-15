Берн, , 15:51 — REGNUM За минувшие 24 часа на территории Швейцарии было выявлено 14 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 15 июня сообщили в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.

Также уточняется, что общее число зараженных SARS-CoV-2 в стране в результате этого достигло 31 131.

При этом за минувшие сутки в стране никто не умер от COVID-19, и потому общее число летальных исходов в Швейцарии по-прежнему составляет 1 938.

Помимо этого, сообщается, что за время эпидемии в Швейцарии вылечилось от COVID-19 свыше 28 тысяч человек и что суммарное количество проведенных тестов на коронавирус составляет 461 128.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки в Латвии не было выявлено новых случаев заражения коронавирусом.