Челябинск, , 15:49 — REGNUM В Челябинской области более 3,2 тыс. человек смогут проголосовать по поправкам в Конституцию не по месту своей регистрации. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Они смогут оценить поправки на любом другом избирательном участке. Для этого им нужно было подать заявление о включении себя в список избирателей по месту нахождения.

Приём заявлений продолжается. Подать их можно в МФЦ, любой территориальной избирательной комиссии либо на Едином портале госуслуг.