Волгоград, , 15:50 — REGNUM До 23 июня продлён режим самоизоляции в Волгоградской области. Решение принято 15 июня на заседании оперативного штаба под руководством губернатора Андрея Бочарова, сообщает пресс-служба администрации региона.

Участники заседания отметили, что санитарно-эпидемиологическая ситуация на территории региона стабильна: сохраняется на уровне единицы коэффициент распространения инфекции, в достаточном количестве имеется свободный коечный фонд, уровень летальности ниже, чем средний общероссийский.

«Предполагаем, что с 23 июня на территории Волгоградской области ограничения, связанные с режимом самоизоляции, в значительной части будут отменены. При этом необходимо будет продолжать соблюдать необходимые санитарно-эпидемиологические требования на предприятиях и в организациях, использовать средства защиты органов дыхания в общественных местах и в общественном транспорте, соблюдать социальную дистанцию и все санитарно-гигиенические меры», — сказал глава региона.

С 17 июня в области заработают дежурные группы в детских садах, станут возможными соцуслуги и услуги социального сопровождения, по предварительной записи начнётся очное обслуживание в офисах МФЦ.

С 30 июня планируется возобновить индивидуальные занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья в отделениях реабилитации при центрах социального обслуживания населения. Также смогут открыться спортивные площадки, клубы и фитнес-центры, сезонные кафе, гостиницы, турбазы и санатории.

До 1 июля в полном объёме откроются все маршруты общественного транспорта. С 15 июля начнётся детская летняя оздоровительная кампания. При этом все массовые публичные мероприятия необходимо согласовывать с оперативным штабом.

На 15 июня в Волгоградской области выявлено 4783 носителей коронавируса, 29 человек скончались.