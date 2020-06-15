Владимир, , 15:48 — REGNUM Во Владимирской области главный врач Александровской районной больницы Эммануил Здановский уволился по собственному желанию. Об этом ИА REGNUM сообщил в пресс-службе областной администрации.

Конкурс на вакансию будет проводить профильный департамент, так как выбранный областной администрацией кандидат — областной депутат Наталья Пронина — от предложенной должности отказалась.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в мае из подразделения АРБ в городе Струнино уволились около 40 человек. По словам главврача, заявления об увольнении по собственному желанию написали уборщики, буфетчицы, медсёстры и шесть врачей, которые не захотели переходить на работу в инфекционный госпиталь для пациентов с COVID-19 и «жаловались на тяжёлые условия труда».

Здановский был назначен главный врачом Александровской районной больницы в начале февраля 2020 года. Его предшественник Александр Обидин также проработал в этой должности меньше года и ушёл в январе 2020-го. Во время его работы разразился скандал с одновременным увольнением 12 медсестёр, которые протестовали против снижения стимулирующих выплат.

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