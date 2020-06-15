Вашингтон, , 15:47 — REGNUM Blizzard Entertainment намекнула на появления нового героя в игре Heroes of the Storm. Соответствующий тизер был опубликован на странице компании в Twitter 14 июня.

https://twitter.com/BlizzHeroesRU/status/1272212205052628992

Геймеры и инсайдеры считают, что новым персонажем HotS станет Мэй из Overwatch. На это указывает изображение её дрона, опубликованное разработчиками игры.

Напомним, Heroes of the Storm — это многопользовательская соревновательная ролевая игра от Blizzard Entertainment. Управляемыми персонажами в ней являются герои других игр компании: Warcraft, Diablo, StarCraft и Overwatch.

Читайте ранее в этом сюжете: Видео: новый герой игры Mortal Shell умеет превращаться в дым