Махачкала, , 16:05 — REGNUM Компания AliExpress Россия направила в Дагестан 500 тыс. одноразовых защитных масок в качестве помощи республике в борьбе с коронавирусом. Средства индивидуальной защиты будут переданы больницам для медиков и волонтеров, сообщили ИА REGNUM 15 июня в пресс-службе минздрава региона.

«В Дагестане, к сожалению, большое число заразившихся коронавирусом. Мы не могли остаться в стороне и после общения с органами здравоохранения приняли решение направить в республику помощь, которая и сейчас является очень важной», — приводятся в сообщении слова гендиректора AliExpress Россия Дмитрия Сергеева.

В ведомстве добавили, что маски были привезены в Дагестан грузовыми автомобилями компании.

По данным федерального оперативного штаба, в Дагестане к 10:45 15 июня зарегистрировано 6652 случаев заражения коронавирусом нового типа. Выздоровели в республике 4754 человек с подтвержденным диагнозом, 319 пациентов с COVID-19 скончались.

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