Москва, , 15:42 — REGNUM Самыми популярными занятиями в период самоизоляции стали домашнее хозяйство, дети и дача (63%), приводит данные опроса ВЦИОМ.

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Смотрели телевизор и слушали радиопередачи 30%, читали книги 26%. Общались по телефону или интернету с друзьями и родственниками 24% опрошенных. Смотрели видео 21%.

Играли в компьютерные игры и занимались любимым хобби (рисовали, вышивали, моделировали и т. д.) по 18%. Занимались спортом и самообразованием, повышали квалификацию по 13%. Читали прессу и просто расслаблялись по 9% опрошенных.

Телефонный опрос проведен 26 мая 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, подавляющее большинство жителей России (83%) в той или иной мере соблюдали режим самоизоляции.

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