Пермь, , 15:41 — REGNUM В Пермском крае режим ответственного поведения продлён до 23 июня. Такое решение принято на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Продление режима связано с текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией в регионе. Главный санитарный врач Прикамья Виталий Костарев подчеркнул, что с 8 июня коэффициент заражения коронавирусом на территории края выше единицы, а показатель по свободному коечному фонду ниже требуемого для перехода на второй этап.

«Средний ежедневный прирост составляет 3,2% (в России — 2%). На это повлияли вспышки в ряде городов. Все это стало следствием несоблюдение санитарных требований со стороны населения», — сказал глава управления Роспотребнадзора по региону.

Напомним, режим безопасного поведения в Прикамье действует со 2 апреля. На 15 июня (с начала пандемии) выявлено 2 755 случаев заражения коронавирусом. На 100 тысяч населения приходится 105,9 носителей SARS-CoV-2. Скончался 91 пациент. Выздоровели 1 543 пациента.

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