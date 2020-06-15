Париж, , 15:40 — REGNUM Несколько национальных памятников в Париже, включая Триумфальную арку и Пантеон, вновь открылись для посетителей в этот понедельник, 15 июня 2020 года, передает BFM TV.

Известно, что ношение защитной маски является обязательным для всех посетителей в возрасте одиннадцати или более лет. Для обеспечения социальной дистанции было установлено допустимое количество посетителей. Триумфальную арку, которую обычно посещают около 4000 человек в день, разрешат посетить лишь одной тысяче человек.

Помимо национальных памятников, несколько музеев Парижа откроются 16 июня, такие как музей освобождения Парижа, Катакомбы Парижа, Дом-музей Бальзака в Париже.

Как сообщало ИА REGNUM, на севере Франции неизвестные облили жёлтой краской бюст генерала Шарля де Голля.

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