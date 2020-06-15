Ростов-на-Дону, , 15:39 — REGNUM 2,5% жителей Ростовской области имеют иммунитет к коронавирусу нового типа. Именно столько обследованных получили положительный результат теста на антитела на SARS-CoV-2, сообщил в ходе регионального оперштаба 15 июня главный санитарный врач Дона Евгений Ковалёв.

По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора, на Дону проведено более 16 тыс. исследований на антитела.

«В целом наличие антител выявлено у более, чем 2,5%. Если говорить о контактных с заболевшими, то среди них у 7% есть антитела. У тех, кто переболел пневмонией и ОРВИ, но не попал в статистику по коронавирусу, число граждан с антителами колеблется от 32% до 35%», — сказал Ковалёв.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области коронавирус был выявлен у 7,6 тыс. человек. Выздоровели 2 тыс. 979 жителей, 67 пациентов с сопутствующими заболеваниями скончались. За весь период врачебным контролем было охвачено более 49 тыс. жителей Ростовской области.

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