Екатеринбург, , 15:47 — REGNUM Екатеринбургская епархия РПЦ проведёт ещё одно заседание церковного суда о поведении схиигумена Сергия (Романова). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в структуре.

В епархии обратили внимание, что Сергий спешно покинул заседание суда и не ответил на вопросы по существу. В РПЦ решили дать схиигумену ещё один шанс.

Церковный суд выразил надежду, что Романов найдёт силы «к живому и искреннему разговору», а также одумается и изменит свое поведение. Также епархия обратила внимание, что Сергий возложил на себя наперсный крест, тогда как схиигумен был лишен этого права.

Как сообщало ИА REGNUM, Романов был духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской. Местные журналисты называют его «главой секты царебожников».

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