Берлин, , 15:42 — REGNUM Германское правительство вложит €300 млн в развитие компании CureVac, которая занимается созданием вакцины против нового коронавируса. Об этом сообщает 15 июня министерство экономики и энергетики ФРГ.

Фармацевтическая компания расположена в Тюбингене. Доля в компании, составляющая 23%, перейдёт государственной банковской группе KfW.

Глава министерства Петер Альтмайер заявил, что технологии CureVac могут быть использованы для разработки новых вакцин и методов лечения, также можно обеспечить их доступность на рынке.

В мае в компании заявили, что доклинические испытания вакцины от COVID-19 прошли успешно. Первые клинические испытания с участием добровольцев состоятся в июне.

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