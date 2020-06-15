Рязань, , 15:35 — REGNUM Аттестаты об основном и среднем общем образовании начали выдавать 15 июня выпускникам 9 и 11 классов школ Рязани. Документ получат более семи тысяч учащихся, сообщает пресс-служба мэрии.

В целях соблюдения санитарных правил выдача аттестатов организована по специальному графику. Из-за ситуации с коронавирусом, выпускники получают документ без учёта результатов государственной итоговой аттестации. Экзамены, которые начнутся с 3 июля, будут сдавать только те одиннадцатиклассники, кто планирует поступать в высшие учебные заведения.

Школьные аттестаты получат 4756 выпускников девятых и 2433 выпускника одиннадцатых классов.