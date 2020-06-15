Тбилиси, , 15:38 — REGNUM Владельцев 16 ресторанов в Грузии оштрафовали за нарушение требований безопасности, введенных для предотвращения распространения коронавируса. Об этом рассказал на брифинге глава департамента инспектирования условий труда при минздраве Бека Перадзе, сообщает «Общественное телевидение».

Руководитель департамента отметил, что проверены были 26 пунктов общепита, из которых не нашли замечаний у десяти. Владельцам остальных выписали штрафы в размере 10 000 лари (около $3300 по курсу).

Перадзе подчеркнул, что проверки нужны не для того, чтобы штрафовать, а чтобы добиться соблюдения мер эпидемиологической безопасности.

Напомним, ресторанам и кафе с закрытыми помещениями в Грузии было разрешено работать с 8 июня. В них нужно обеспечить социальную дистанцию между посетителями, предоставлять одноразовые меню и замерять температуру на входе.

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