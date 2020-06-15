Лондон, , 15:33 — REGNUM Британское тюнинг-ателье Hennessey Performance создало трёхосную версию пикапа Chevrolet Silverado под названием Goliath 6×6. Видео с модернизированным авто размещено на официальном канале компании в YouTube.

Стоит отметить, что Hennessey Goliath 6×6, построенный на базе Silverado, больше и мощнее внедорожника Mercedes-Benz G63 AMG 6×6.

Клиренс рестайлинговой модели больше, чем у исходного авто на 203,2 мм. Кроме того, тюнеры кардинально переработали всю подвеску пикапа.

Если стандартный Chevrolet Silverado обладал 6,2-литровым мотором V8 с 2,9-литровым нагнетателем, который мог увеличивать производительность машины до 705 л. с., то движок рестайлингового Hennessey Goliath 6×6 уже имеет мощность 800 «лошадей».

Ранее немецкие тюнеры из ателье Senner Tuning представили пакет Stage 1 для Mercedes-AMG GT S, который увеличивает производительность автомобиля до 623 «лошадей» (750 Нм).

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