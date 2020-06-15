Вашингтон, , 15:31 — REGNUM Почти 300 человек за прошедшие сутки скончались на территории США от COVID-19. Об этом 15 июня сообщает университет Джона Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

По данным университета, число скончавшихся от COVID-19 за сутки составило 296 человек и теперь общее количество летальных исходов в стране стало свыше 115 тысяч.

Также сообщается, что за этот же период в США зафиксировали 19 532 новых случая заражения коронавирусом и теперь их суммарное число превысило 2,162 млн.

Кроме этого, указывается, что общее количество вылечившихся от COVID-19 в настоящее время превышает 870 тысяч пациентов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на территории Белоруссии было выявлено 707 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом.

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