Москва, , 15:28 — REGNUM Подавляющее большинство жителей России (83%) в той или иной мере соблюдали режим самоизоляции, приводит данные опроса ВЦИОМ.

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Строго соблюдал карантин и вообще не выходил из дома каждый пятый опрошенный (20%). Иногда выходил из дома — в магазин, аптеку и т. д 63%.

Не соблюдали режим самоизоляции 16% респондентов. У 67% граждан не появилось никакого нового дела или занятия.

Опрос проведен 26 мая 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, позитивные изменения в общении со своими детьми в период самоизоляции заметили 32% родителей.

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