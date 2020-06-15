Ростов-на-Дону, 15 июня 2020, 15:28 — REGNUM В Ростовской области планируется выписать постояльцев двух психоневрологических интернатов, где были выявлены вспышки SARS-CoV-2. Об этом в ходе заседания регионального оперштаба 15 июня сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Быковская.
По словам чиновницы, выписку пациентов с коронавирусной инфекцией из числа постояльцев и сотрудников Сальского и Зверевского психинтернатов планируется завершить до конца текущей недели — до 21 июня.
ИА REGNUM напоминает, что в мае 2020 года в связи с подтверждением случаев заражения коронавирусом оба учреждения были закрыты на карантин. Положительные результаты теста на SARS-CoV-2 получили десятки сотрудников и постояльцев соцучреждений.
Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области оценили состояние детей из реабилитационного центра