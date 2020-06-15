Стокгольм, , 15:25 — REGNUM Число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за сутки увеличилось на 17 человек. Такие данные 15 июня обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику. Об этом 15 июня сообщила шведская газета Aftonbladet.

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли уже 4 891 человека. Их число увеличилось на 17 человек за последние 24 часа. Количество инфицированных составляет 52 383 человек. За сутки было выявлено 769 новых случаев заражения.

По состоянию на 15 июня 2 297 человек с тяжелой формой протекания COVID-19 получили или до сих пор получают экстренную медицинскую помощь в палатах интенсивной терапии.