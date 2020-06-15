Москва, , 15:28 — REGNUM Пять заместителей главного редактора газеты «Ведомости» объявили о своём увольнении после назначения на этот пост Андрея Шмарова. Сообщение об этом опубликовано 15 июня на сайте газеты.

«У нас не остается другого выхода, как уйти», — заявили сотрудники газеты.

Коллектив решили покинуть Дмитрий Симаков, Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян и Александр Губский. Назначить Шмарова главным редактором генеральному директору компании Глебу Прозорову рекомендовал совет директоров издателя газеты — «Бизнес ньюс медиа».

Перед назначением Шмарова в редакции произошёл конфликт. Коллектив желал видеть руководителем Анфису Воронину.

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