Оренбург, , 15:23 — REGNUM На севере и северо-востоке Оренбургской области в ночь на 16 июня прогнозируют заморозки. Ночная температура воздуха может упасть до — 2 °C, сообщает ФГБУ «Приволжское УГМС».

Синоптики отметили, что поступивший с атмосферным фронтом прохладный воздух спровоцировал рост атмосферного давления и образование антициклона. Вдоль Уральских гор северные ветра будут поставлять воздушную массу из акватории Ледовитого океана, что спровоцирует ночные заморозки. Дневная температура воздуха 16 июня будет варьироваться от +22 до 27 °C.

17−18 июня в регион придет дождь и гроза при северном ветре, порывы которого будут достигать 17 метров в секунду.