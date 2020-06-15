Тегеран, , 15:18 — REGNUM В Иране за сутки выявили 2449 случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 июня сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране составляет 189 тыс. 876.

От COVID-19 за весь период эпидемии скончались около 9 тыс. пациентов. За прошедшие сутки умерли 114 человек.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 7 млн 912 тыс. человек.