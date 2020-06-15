Самара, , 15:16 — REGNUM Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил выпускников школ, которые сегодня получают школьные аттестаты. Об этом 15 июня сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, 15 июня одиннадцатиклассники школ Самарской области получают школьные аттестаты. В текущем году в регионе окончили учебу 14 202 учащихся школ. При этом свыше двух тысячам школьников будет вручена медаль «За особые успехи в учении».

Отмечается, что в текущем году аттестаты вручают при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм.

Поздравляя выпускников Дмитрий Азаров отметил, что они являются будущим России. Он пожелал выпускникам воплощать свои мечты в жизнь, а правительство региона сделает все, что бы для их воплощения были созданы все условия.

Дмитрий Азаров также напомним, что в стране и области реализуются национальные проекты, направленные на развитие страны, образования и общества.

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