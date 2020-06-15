Киев, , 15:13 — REGNUM «Рекорды» по заболеваемости коронавирусом на Украине являются прямым следствием фактической отмены карантина населением страны, заявил на брифинге сегодня, 15 июня, министр здравоохранения страны Максим Степанов.

Чиновник заявили, что люди перепутали «некоторое смягчение» и полную отмену карантина, призвав журналистов убедиться «в легкомысленном отношении граждан», передает корреспондент ИА REGNUM.

«Можно просто посмотреть на улицу или просмотреть многочисленные видео в социальных сетях о том, что происходит — в том числе, в клубах, в других местах», — подчеркнул он.

Степанов также отметил, что у граждан должно быть понимание и ответственность за свое здоровье, за свою жизнь, за здоровье и жизнь своих близких.

«И если мы не хотим болеть, то мы должны придерживаться тех мер, которые есть в стране», — подчеркнул министр.

ИА REGNUM напоминает, что последнюю неделю на Украине наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусом. 11 июня в стране зафиксировали 689 новых больных — это рекорд за все время пандемии, и с того момента каждый день заболеваемость держится примерно на уровне 650 новых больных в сутки.