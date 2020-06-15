Оренбург, , 15:27 — REGNUM В Оренбурге в ночь на 15 июня экипаж ДПС сопровождал автомобиль с роженицей до медучреждения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

По данным ведомства, полицейские остановили автомобиль «Форд» для проверки документов водителя. Молодой человек, находившийся за рулем, выбежал из машины взволнованный и проинформировал инспекторов о том, что его супруга рожает в салоне автомобиля.

Экипаж ДПС принял решение о сопровождении машины с роженицей. Ведомственный автомобиль с включенными проблесковыми маячками помог оперативно доставить беременную женщину в родильный дом.

Впоследствии счастливый отец поделился радостной новостью о рождении дочери и выразил особую благодарность инспекторам дорожно-патрульной службы, оказавшим своевременную помощь.