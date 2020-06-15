Владимир, , 15:11 — REGNUM Во Владимирской области заместителем начальника регионального УМВД России — начальником полиции назначен Александр Арапов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.

Арапов родился Владимире и окончил Владимирский юридический институт Минюста России. Службу в органы внутренних дел он начал с 1995 года, начиная с должности оперуполномоченного до начальника управления уголовного розыска УМВД России по Владимирской области.

На должность заместителя начальника УМВД РФ по Владимирской области — начальника полиции он был назначен 10 июня министром внутренних дел РФ Владимиром Колокольцевым. Личному составу его в режиме видеоконференции 11 июня представил начальник УМВД России по Владимирской области Василий Кукушкин.