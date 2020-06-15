Москва, , 15:15 — REGNUM В течение двух лет в Москве может появиться «умная» система управления стройкой. Об этом 15 июня сообщил гендиректор «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов в интервью изданию «Интерфакс».

В Москве планируют выстроить виртуальную модель различных территорий «с учетом всего жизненного цикла строительства — от изыскательских работ до ввода в эксплуатацию», — сказал Кравцов. Чтобы создать такую систему, необходимо примерно два года, отметил гендиректор.

Система позволит создать информационную модель, в которой будут учтены все участники строительства, а также создать «сетевые графики с учетом нескольких тысяч событий в день и множества других переменных, влияющих на все производственные процессы». Будет также виден путь прохождения всех этапов строительства.

По словам Кравцова, программа способна «формировать 4D-модели, просчитывая разные варианты проектирования, строительства и даже закупок». Система будет предлагать различные варианты, а специалист — принимать окончательное решение.