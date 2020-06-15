Москва, , 15:12 — REGNUM Российские медучреждения имеют большой запас коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе в отделениях реанимации. Об этом сообщил 15 июня министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на президиуме Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Он отметил чёткую организацию стационарной и амбулаторной медицинской помощи. Процесс организован так, что реанимационная койка не загружается.

Ситуация с резервом коек оперативно отслеживается, в этом помогает информационная система, которая собирает сведения о числе пациентов и свободных местах в больницах, сказал министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мурашко предупредил об изменчивости обстановки по коронавирусу. Жителям России возможно придётся изменить планы на летний отдых, отмечал он.

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