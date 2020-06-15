Казань, , 15:34 — REGNUM В столице Татарии сегодня, 15 июня в торжественной обстановке сотрудникам МЧС были вручены ключи от новой спецтехники. Мероприятие приурочили к 30-летию МЧС России, 25-летию МЧС Татарии и 100-летию образования ТАССР.

Ключи от 33 спецавтомобилей личному составу МЧС вручал глава республики Рустам Минниханов. Участников мероприятия поприветствовал по видеосвязи министр по ГО и ЧС РФ Евгений Зиничев.

Со слов главы Татарии, в республике проводится системная работа в части совершенствования материально-технической базы МЧС. Кроме капремонта и закупки пожарно-спасательной техники, обновляются объекты пожарной охраны. Так, в 2020 году возведут пожарное депо в Апастовском районе, отремонтируют 10 пожарно-спасательных частей, из них две — капитально. Из бюджета республики на эти цели выделено 221 млн рублей, в 2019 году — 81 млн рублей. За последние 10 лет в Татарии не произошло природных пожаров. В республике также реализуется программа, в рамках которой 68 тыс. домохозяйств снабдили автономными пожарными извещателями.

Торжественная часть мероприятия закончилась награждением отличившихся сотрудников МЧС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года ключи от новых 40 служебных автомобилей получили сотрудники Росгвардии в Татарии.

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