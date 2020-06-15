Архангельск, , 15:00 — REGNUM 29 млн рублей выделили архангельские власти на благоустройство аллеи в поселке Катунино. При анализе проекта выяснилось, что стоимость работ, мягко говоря, завышена.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном отделении ОНФ, Аллею Героев в Катунино начали благоустраивать в апреле 2020 года. Детальный анализ проектной документации выявил нерациональное использование бюджетных средств.

Так, по данным ОНФ, удельная стоимость благоустройства составила 4500 руб. за кв. м, что значительно выше по стоимости благоустройства общественных территорий в областном центре.

Эксперты ОНФ указали чиновникам, что асфальтобетонное покрытие не нуждается в толщине слоя 8 см. Аллея Героев является только пешеходной зоной, это исключает движение транспорта. Внимание также привлекла и стоимость асфальтобетонной смеси до 7800 рублей за тонну.

«Для сравнения: стоимость смеси, в том числе и самой дорогой по контрактам в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», не превышает 6300 рублей», — подчеркнули в ОНФ.

Кроме того, проект предусматривает бестраншейный ремонт поселковой канализации длиной 444 метра. Выбранный способ ремонта канализации методом «инситуформ», здесь, по мнению экспертов ОНФ, не подходит и отличается запредельной стоимостью (более 26 тыс. руб. за 1 метр отремонтированной трубы).

«Применяться указанный метод может только при высокой плотности застройки в районе ремонта сетей или высокой пропускной способности автомагистрали, под которой располагаются такие сети», — считают в ОНФ.

По мнению экспертов ОНФ, замена системы канализации обойдется в 6 раз дешевле ремонта, предусмотренного сметой — 2 млн рублей вместо 12 млн рублей.

«Мы предлагаем, по согласованию с подрядчиком, пересмотреть техническое задание на выполнение работ по благоустройству Аллеи Героев, отказаться от использования нерационального метода выполнения работ, принять экономически обоснованное решение по вопросу ремонта сети канализации. Стоит отметить, что непосредственный контроль за качеством технических решений в проектах благоустройства территорий должно осуществлять министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области. В настоящее время, к сожалению, есть недоработки чиновников в этом направлении», — сказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Архангельской области Юрий Шалауров.