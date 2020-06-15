Ростов-на-Дону, , 14:59 — REGNUM В Ростовской области у работников дежурных групп в детских садах и одного ребёнка выявлен коронавирус. Об этом в ходе заседания регионального оперштаба 15 июня сообщил главный санитарный врач Дона Евгений Ковалёв.

По его словам, всего с начала открытия дежурных групп в детсадах выявлено 19 случаев заражения коронавирусом. Положительный результат теста на SARS-CoV-2 получили 18 сотрудников дошкольных учреждений и один ребёнок.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Ростовской области из-за коронавируса закрыли одну из дежурных групп детского сада №7 в Новочеркасске. Всего на Дону дежурные группы открыты в 795 детсадах.

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