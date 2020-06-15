Нур-Султан, , 14:59 — REGNUM Авиационные власти Казахстана разделили международное воздушное сообщение на три категории по степени опасности заражения коронавирусом. Это следует из постановления главного государственного санитарного врача республики.

В первую категорию вошли Китай, Южная Корея, Япония, Грузия и Таиланд. Все пассажиры из этих стран будут заполнять анкету. Во вторую категорию пока вошла только Турция.

Пассажиры из второй группы обязаны предъявить анализ на коронавирус. При отсутствии справки её необходимо сделать в течение двух суток после прилета.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 июня в Казахстане выявили 14 809 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 9241 человек, скончались 77 пациентов.

Читайте ранее в этом сюжете: Министр образования Казахстана отправился на самоизоляцию