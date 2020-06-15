Джакарта, , 14:54 — REGNUM Министр образования и культуры Индонезии Надим Макарим заявил, что график учебного года 2020/2021 не изменится, сообщает Detik.

Министр пояснил, что учащиеся в «желтой», «оранжевой» и «красной» зонах, где продолжает циркулировать вирус и есть угроза заражения, продолжат учиться дистанционно.

По его словам, в этих зонах проживают 94% всех учащихся в Индонезии. Оставшиеся 6% учащихся приходится на «зеленую» зону. Там мы разрешаем местным органам власти проводить обучение в образовательных учреждениях, но при условии соблюдения очень строгого протокола.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Индонезии подтвердили, что по состоянию на 15 июня 2020 года на территории страны выявлено 39 294 случая заражения SARS-CoV-2.

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