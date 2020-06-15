Москва, , 15:01 — REGNUM Решение властей некоторых российских регионов ограничить мероприятия, приуроченные к юбилею Победы, с пониманием восприняли в Кремле. Об этом заявил 15 июня журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что подобные решения — прерогатива руководителей субъектов РФ, так как они были наделены особыми полномочиями в условиях эпидемиологической опасности. Песков подчеркнул, что к отмене парадов в Кремле относятся «с абсолютным пониманием».

Губернаторам, добавил он, на местах виднее, каков прогноз по коронавирусу, они принимают решения, исходя из ситуации.

Ранее власти Челябинской области отказались от проведения 24 июня торжественного построения войск и техники в связи со сложной обстановкой по коронавирусу. Губернатор Свердловской области заявил, что если парад и состоится, то без ветеранов. В Якутске парад заменят онлайн-мероприятиями, в Пензенской области его перенесут на другую дату.