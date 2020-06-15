Липецк, , 14:51 — REGNUM Инфекционный госпиталь для пациентов с COVID-19 на базе Липецкой больницы скорой медицинской помощи получил тысячу защитных масок и 150 халатов от международной общественной организации «Метелица». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

«Сейчас жарко и наши сотрудники выходят на улицу и по два, и по три раза в день, чтобы отдохнуть. В связи с этим расход средств индивидуальной защиты у нас немного увеличился. Поэтому важна любая помощь и мы, безусловно, благодарны всем, кто ее оказывает», — сказала главная медицинская сестра Липецкой областной клинической инфекционной больницы Елена Власова.

Липецк получает от «Метелицы» помощь уже не в первый раз. Месяц назад они уже передавали липецким медикам защитные костюмы, маски и перчатки.

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