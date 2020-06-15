Липецк, 15 июня 2020, 14:51 — REGNUM Инфекционный госпиталь для пациентов с COVID-19 на базе Липецкой больницы скорой медицинской помощи получил тысячу защитных масок и 150 халатов от международной общественной организации «Метелица». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.
Липецк получает от «Метелицы» помощь уже не в первый раз. Месяц назад они уже передавали липецким медикам защитные костюмы, маски и перчатки.
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