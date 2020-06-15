Нур-Султан, , 14:45 — REGNUM Карагандинский областной суд изменил меру пресечения бывшему заместителю министра энергетики Казахстана Анатолию Шкарупе на домашний арест. Об этом 15 июня заявил журналистам адвокат Нурлан Бейсекеев.

По его словам, Шкарупа освобожден из-под стражи на период судебного разбирательства. Судебный процесс по делу бывшего заместителя министра энергетики начался 15 ноября 2019 года.

Напомним, Анатолий Шкарупа обвиняется в присвоении или растрате 215 млн тенге ($531 тыс.). Чиновник был арестован еще в ноябре 2018 года. На момент задержания он проработал заместителем министра всего несколько месяцев. Обвинение связаны с его прежней должностью акимом (главой) Сарани.

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