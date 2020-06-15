Вашингтон, , 14:43 — REGNUM В сети появилась новая запись геймплея из предстоящей экшен-игры Mortal Shell. Её опубликовали 14 июня на YouTube-канале Fextralife.

В ролике показано прохождение игры за класс персонажа под названием Tiel. Он может превращаться в облако дыма при уклонении от атак, а также лечиться при помощи различных ядов.

Напомним, Mortal Shell — это ролевой экшен, вдохновлённый играми студии From Software (Dark Souls, Bloodborne, Sekiro и др.). Бета-тестирование проекта стартует 3 июля 2020 года.

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