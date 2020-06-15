Москва, , 14:43 — REGNUM В будущем коронавирус останется в мире в виде вспышек по всей планете. Об этом заявил заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени И.М.Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.

«В Европе, Америке и у нас будут вспышки, вирус никуда не уйдет. Нас ждет еще осенне-зимний период, когда будет подъем заболеваемости всеми респираторными инфекциями», — сказал агентству «Интерфакс» Зверев.

По его словам, людям хроническими заболеваниями необходимо заниматься своим здоровьем, чтобы в случае заражения болезнь не пошла по тяжёлому пути.

Специалист порекомендовал диабетикам следить за уровнем сахара в крови, а гипертоникам — за давлением, и в случае необходимости призвал принимать лекарства.