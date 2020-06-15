Санкт-Петербург, , 14:53 — REGNUM В Елизаветинской больнице Санкт-Петербурга заявили об агрессивном поведении некоторых родственников скончавшихся пациентов и рассказали о чрезвычайной загруженности больницы, ставшей причиной долгого ожидания людей.

Полиция 26.мвд.рф

Напомним, как сообщили СМИ, днем 15 июня между охраной больницы и родственниками умерших, пришедшими за документами, началась драка.

Как пояснили ИА REGNUM в самой больнице, попавший на видеозапись инцидент произошел около 12 часов дня. У входа в больницу находились родственники проходящих лечение в стационаре и умерших пациентов, ожидавшие своей очереди, чтобы пройти в канцелярию больницы за документами.

«Из-за ожидания в очереди некоторые посетители начали вести себя агрессивно. По данному факту был вызван наряд полиции. В настоящее время ситуация успокоилась», — заявили в Елизаветинской больнице.

Там напомнили, что это медицинское учреждение — в настоящее время единственный стационар на севере Петербурга, оказывающий экстренную помощь. Больница принимает за сутки по 300 и более человек с тяжелыми заболеваниями.

«За выходные дни в больницу поступило около 1000 пациентов, только количество умерших за эти дни составило 54 человека», — отметили в Елизаветинской больнице.

В связи с таким наплывом была усилена работа медканцелярии, но всё равно в определенное время возникла очередь на входе в учреждение.

Елизаветинская больница не перепрофилирована на лечение COVID-19, однако в медучреждении введены противоэпидемические мероприятия, поэтому вход в больницу осуществляется по одному человеку в сопровождении представителя службы охраны.

Видеозапись инцидента в больнице — телеканал «78»

Читайте ранее в этом сюжете: Петербуржцы осаждают больницы, чтобы узнать о состоянии своих близких