Москва, , 14:47 — REGNUM Количество электронных заявлений на учетно-регистрационные действия, поступивших в Росреестр на второй неделе июня, на 60% превысило количество таких заявлений за тот же период мая. Об этом сообщает 15 июня пресс-служба ведомства.

С 8 по 11 июня в Росреестр было подано 112 785 заявлений в электронном виде. Это на 60% больше, чем за вторую неделю мая. Так, 8 июня заявлений было 25 805, а 11 июня — 30 282.

Заявлений на регистрацию ипотеки было подано 33,9 тыс., в том числе них 11,8 тыс. — в электронном виде. Это вдвое больше, чем за тот же период в мае. Из 10,1 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) более 50% подано в электронном виде.

Всего за указанный период в Росреестр поступило 392,5 тыс. заявлений на учетно-регистрационные действия. Больше всего электронных услуг было оказано в Ленинградской, Новгородской, Псковской и Смоленской областях, в Бурятии и Хабаровском крае.