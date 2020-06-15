Пекин, , 14:42 — REGNUM Свыше 200 тыс. человек, посетивших пекинский оптовый рынок «Синьфади», проверят на наличие коронавирусной инфекции. Об этом 15 июня сообщается в заявлении рабочей группы по профилактике коронавирусной инфекции.

В настоящее время сотрудники здравоохранения китайской столицы разыскивают всех тех, кто посещал указанный рынок, начиная с 30 мая.

В настоящее время выявлено уже 200 тыс. человек, у которых будут взяты тесты. Кроме того, людей отправят под домашний карантин.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 7 млн 912 тыс. человек

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