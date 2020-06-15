Москва, , 14:39 — REGNUM Московские выпускники получили свои аттестаты. Об этом заявила заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

«Шестьдесят четыре тысячи московских школьников получили свои долгожданные аттестаты. Вручение проходило по заранее составленному графику, чтобы исключить скопление большого числа ребят. Всё прошло с соблюдением всех мер безопасности и без риска для здоровья школьников и учителей», — сказала Ракова.

По её словам, аттестаты с отличием выданы почти 6,8 тысячам учащихся 11-х классов. Максимальное число отличников по Москве — в школах № 1535, «Покровский квартал» и № 710.

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