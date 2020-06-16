Вашингтон, 16 июня 2020, 10:31 — REGNUM По мере того как по всем США продолжаются демонстрации протеста после смерти Джорджа Флойда, жители этой страны рассматривают протесты не только как реакцию на смерть одного человека, но и как выражение разочарования по поводу давних проблем. Об этом сообщает Pew Research Center на основании собственного опроса.
Большинство взрослых жителей США говорят, что напряженность между афроамериканцами и полицией и озабоченность по поводу обращения с расовыми меньшинствами, а не только гнев по поводу смерти Флойда, внесли большой вклад в протесты. Примерно шесть из десяти взрослых жителей США уверены, что некоторые люди, пользуясь ситуацией, чтобы участвовать в преступном поведении, также были драйверами протестов.
Что стало основной причиной идущих по США протестов? Вопрос исследовательского центра Pew
|Гнев из-за убийства Флойда
|70%
|Трения между полицией и афроамериканцами
|69%
|Давние претензии к обращению с чернокожим населением в США
|65%
|Использование преступниками шанса совершать преступления под прикрытием протестов
|59%
Опрос проводился с 4 по 10 июня с участием 9654 взрослых граждан США.