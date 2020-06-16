Вашингтон, , 10:31 — REGNUM По мере того как по всем США продолжаются демонстрации протеста после смерти Джорджа Флойда, жители этой страны рассматривают протесты не только как реакцию на смерть одного человека, но и как выражение разочарования по поводу давних проблем. Об этом сообщает Pew Research Center на основании собственного опроса.

Большинство взрослых жителей США говорят, что напряженность между афроамериканцами и полицией и озабоченность по поводу обращения с расовыми меньшинствами, а не только гнев по поводу смерти Флойда, внесли большой вклад в протесты. Примерно шесть из десяти взрослых жителей США уверены, что некоторые люди, пользуясь ситуацией, чтобы участвовать в преступном поведении, также были драйверами протестов.

Что стало основной причиной идущих по США протестов? Вопрос исследовательского центра Pew

Гнев из-за убийства Флойда 70% Трения между полицией и афроамериканцами 69% Давние претензии к обращению с чернокожим населением в США 65% Использование преступниками шанса совершать преступления под прикрытием протестов 59%

Опрос проводился с 4 по 10 июня с участием 9654 взрослых граждан США.