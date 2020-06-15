Тюмень, , 14:32 — REGNUM В Тюменской области заражению новой коронавирусной инфекции подвержены люди в возрасте 30−60 лет. Они составляют большинство заразившихся SARS-CoV-2, сообщил на брифинге 15 июня начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Александр Летюшев.

Пожилые люди составляют 14% заразившихся коронавирусом, дети до 17 лет — 9%.

У 30% инфицированных в Тюменской области наблюдаются симптомы острого респираторного заболевания, пневмония развивается у 10%. Остальные заражённые коронавирусом — бессимптомные.