Тюмень, 15 июня 2020, 14:32 — REGNUM В Тюменской области заражению новой коронавирусной инфекции подвержены люди в возрасте 30−60 лет. Они составляют большинство заразившихся SARS-CoV-2, сообщил на брифинге 15 июня начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Александр Летюшев.
Пожилые люди составляют 14% заразившихся коронавирусом, дети до 17 лет — 9%.
У 30% инфицированных в Тюменской области наблюдаются симптомы острого респираторного заболевания, пневмония развивается у 10%. Остальные заражённые коронавирусом — бессимптомные.